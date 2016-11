Discovery Channel 18:20 bis 19:05 Dokumentation Smash Lab - Explodieren geht über Studieren Im Auge des Feuersturms USA 2007 Stereo 16:9 Merken Wie schützt man Häuser in Risikogebieten wie Kalifornien vor den verheerenden Auswirkungen von Waldbränden? Das "Smash Lab" -Team sucht nach Lösungen für dieses Problem. Dabei konzentrieren sich die Forscher auf zwei Materialen: CarbonX, ein solides feuerhemmendes Gewebe, aus dem Rennfahrer-Anzüge hergestellt werden, und Aerogel, ein ultraleichter und poröser Werkstoff, der fast gar keine Wärme leitet. Aus diesen beiden Stoffen konstruieren die Wissenschaftler ein Klappverdeck, das mit einer Brandschutzhülle bespannt wird, und testen ihren Prototyp dann unter realen Bedingungen in der Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Smash Lab