Discovery Channel 11:45 bis 12:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? USA 2013 Stereo 16:9 Merken Oscar-Preisträger Morgan Freeman nimmt den Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise, zurück zu den Ursprüngen unserer Existenz. In der fünften Staffel der Dokumentarserie "Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls" geht der Hollywood-Star erneut fundamentalen Fragen auf den Grund: Wann begann die Zeit? Verfügen Menschen, Gegenstände und Planeten tatsächlich über Schwerkraft oder ist sie nur eine Illusion? Anhand jüngster Forschungsergebnisse liefern Astrophysiker und Astrobiologen erstaunliche Theorien zu den großen Geheimnissen des Universums. Bedeutende Fragen der Menschheit treffen so endlich auf Antworten: wissenschaftlich recherchiert, bildgewaltig umgesetzt und v In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 271 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 55 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 35 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 30 Min.