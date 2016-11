Sky Action 17:00 bis 18:40 Actionfilm The Detonator - Brennender Stahl USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der US-Agent Sonni Griffith (Wesley Snipes) sitzt im rumänischen Knast, weil er bei einem Einsatz Zivilisten erschossen hat. Die CIA will ihn nur dann aus dem Kitchen befreien, wenn Griffith im Gegenzug die Bewachung der Mafia-Kronzeugin Nadia (Silvia Colloca) übernimmt. Griffith stimmt zu, nicht ahnend, auf welch fatalen Deal er sich eingelassen hat. - Action nonstop, wilde Verfolgungsjagden und ein gewohnt cooler Wesley Snipes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Sonni Griffith) William Hope (Michael Shepard) Tim Dutton (Jozef Bostanescu) Silvia Colloca (Nadia Cominski) Matthew Leitch (Dimitru Ilinca) Bogdan Uritescu (Pavel) Warren Derosa (Mitchel) Originaltitel: The Detonator Regie: Po Chih Leong Drehbuch: Martin Wheeler Kamera: Richard Greatrex Musik: Barry Taylor Altersempfehlung: ab 16