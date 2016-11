1995 reist der schwarze Journalist Whitfield (Samuel L. Jackson) nach Südafrika. Es soll über die sogenannte Wahrheitskommission berichten, die die Verbrechen des Apartheidregimes aufklären soll. Am Rande der Sitzungen freundet sich Whitfield mit der weißen südafrikanischen Reporterin Anna Malan (Juliette Binoche) an und verliebt sich in sie. - Ambitionierte Verfilmung von Antjie Krogs gleichnamigen Roman. Mit zwei großartigen Stars. In Google-Kalender eintragen