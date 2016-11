Sky Emotion 05:25 bis 07:10 Actionfilm Broken Horses USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Buddy musste einst zusehen, wie sein Vater aus dem Hinterhalt erschossen wird. Während sein kleiner Bruder Jakey (Anton Yelchin) Karriere als Musiker machte, blieb der naive Buddy zurück und wurde vom örtlichen Verbrecher-Boss Julius (Vincent D'Onofrio) zum Auftragskiller ausgebildet. Als Jakey nach vielen Jahren auf Besuch in die Heimat kommt, versucht er, seinen Bruder aus den Klauen von Julius zu befreien - womit dieser allerdings gar nicht einverstanden ist. - Ruhig erzähltes Gangsterdrama vor dem Hintergrund des Drogenkriegs an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Julius Hench) Anton Yelchin (Jacob Heckum) Chris Marquette (Buddy Heckum) María Valverde (Vittoria) Thomas Jane (Gabriel Heckum) Sean Patrick Flanery (Ignacio) Frank M. Ahearn (Sly) Originaltitel: Broken Horses Regie: Vidhu Vinod Chopra Drehbuch: Abhijat Joshi, Vidhu Vinod Chopra Kamera: Tom Stern Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16

