Sky Comedy 23:35 bis 01:10 Komödie Alex & Eve AUS 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der charmante, griechisch-stämmige Lehrer Alex (Richard Brancatisano) schockiert seine Familie mit der Feststellung, dass er keineswegs händeringend nach einer Ehefrau sucht. Bis er sich ausgerechnet in die muslimische Rechtsanwältin Eve (Andrea Demetriades) verliebt. Beide Familien sind von der Wahl ihrer Kinder entsetzt. Und alle Versuche, die fremden Kulturen zusammenzuführen, enden in einer Katastrophe. Doch was bedeuten Familie, Tradition und alle Widrigkeiten gegen die Macht der Liebe? - Herzerwärmende Culture-Clash-Komödie: "My Big Fat Greek Wedding" meets "Romeo und Julia". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Brancatisano (Alex) Andrea Demetriades (Eve) Tony Nikolakopoulos (George) Zoe Carides (Chloe) Helen Chebatte (Salwa) Simon Elrahi (Bassam) Katerine-Ann Mackinnon-Lee (Sarah) Originaltitel: Alex & Eve Regie: Peter Andrikidis Drehbuch: Alex Lykos Kamera: Joseph Pickering Musik: Steve Peach Altersempfehlung: ab 12