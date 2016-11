Sky Sport 2 16:30 bis 18:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League PSV Eindhoven - FC Bayern München, Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken "Wir haben sehr gut angefangen, sofort dominiert und viel Druck gemacht. Dann haben wir nicht gut gestanden und Eindhoven schießt ein schönes Tor. Später haben wir wieder dominiert, gut gestanden und am Ende verdient gewonnen." Der Analyse von Arjen Robben ist wenig hinzuzufügen. Außer vielleicht: Die Bayern gewannen das Hinspiel zu Hause gegen Robbens Ex-Klub PSV mit 4:1 durch die Treffer von Thomas Müller (13.), Joshua Kimmich (21.), Robert Lewandowski (59.) und Robben (84.). Von Luciano Narsinghs 1:2 (41.) an schnupperte Eindhoven 15 Minuten am Ausgleich und schöpft daraus ein wenig Hoffnung auf eine Überraschung im Rematch im Philips Stadion. Kommentar: Kai Dittmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League