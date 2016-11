Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Die letzten Sommerferien J 1979 Stereo Merken Das Lernen für die Aufnahmeprüfung ins College nimmt Anne völlig in Anspruch. Sie ist, wie die anderen Mädchen, kaum noch an ihrem literarischen Club interessiert. Diana, die als einzige nicht aufs College gehen möchte, fühlt sich ausgeschlossen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata, Kazuyoshi Yokota, Kenichi Baba, Shigeo Koshi, Kozu Namba Drehbuch: Osamu Takahata, Shigeki Chiba, Aiko Isomura, Nanako Shir Musik: Shigeto Moori

