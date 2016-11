Junior 09:10 bis 09:25 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Ein glücklicher Tag GB 2003 Stereo Merken Jan findet ein Geldstück. Jeder sagt ihm, dass ihm das Glück bringen würde. Nur glaubt Jan nicht an solchen Humbug und schon gar nicht an Glücksbringer. Doch nachdem ihn den ganzen Tag über das Glück verfolgt, und er sogar noch andere Glückssymbole wie ein vierblättriges Kleeblatt und ein Hufeisen findet, kommen ihm Zweifel. Sollte heute etwa doch sein Glückstag sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eberhard Haar (Sprecher: Jan) Gustav-Adolph Artz (Sprecher: Herr Jasper Junker) Peter Kirchberger (Sprecher: Stumpi) Micaela Kreissler (Sprecherin: Elsie) Robert Missler (Sprecher: Walter) Stephanie Kirchberger (Sprecherin: Nicola) Florentine Draeger (Sprecherin: Emma Tormann) Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore