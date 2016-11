Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Der kleine Schreihals J 1976 Stereo Merken Auf dem neuen Schiff gefällt es Marco ganz und gar nicht, denn Unterbrin- gung und Verpflegung sind denkbar schlecht. Doch dann lernt er Nino und seine Familie kennen, mit denen er seine Vorräte teilt. Er ist froh, nun nicht mehr alleine zu sein. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki

