Sky Sport 1 00:15 bis 02:45 Golf Golf: US PGA Tour OHL Classic at Mayakoba, 4. Tag in Playa del Carmen (Mexiko) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Von der Glitzerstadt an die Riviera Maya! Nach den Shriners Hospitals for Children Open in Las Vegas reist die US PGA Tour an die Karibikküste nach Mexiko. Dort findet das OHL Classic at Mayakoba statt. Das Turnier ist der einzige Wettbewerb auf der US PGA Tour, der in Mexiko ausgetragen wird. Unter anderem schlagen Jason Bohn, Russell Knox, Ernie Els und Titelverteidiger Graeme McDowell ab. Kann der nordirische Titelträger in Mexiko erneut siegen? Wie schon zuvor im Glücksspielparadies wird Alex Cejka als einziger Deutscher beim PGA Tour Event teilnehmen. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag täglich exklusiv live und in HD. Kommentar: Carlo Knauss.