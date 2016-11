RTL Crime 22:25 bis 23:10 Krimiserie CSI: Cyber #Polizeigewalt #Unruhen USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 3: Ein Video dokumentiert einen schrecklichen Fall von Polizeigewalt in Ashdale und verbreitet sich rasant wie ein Lauffeuer im Internet. Als sich herausstellt, dass das Video manipuliert wurde, macht sich das Team des CSI: Cyber an die Ermittlungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Ted Danson (D.B. Russell) Brad Beyer (Officer Causley) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Alec Smight Drehbuch: Carol Mendelsohn, Anthony E. Zuiker Kamera: Scott Kevan Musik: Ben Decter, Jeff Russo Altersempfehlung: ab 12