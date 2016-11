RTL Crime 11:55 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Touch Down USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Um eine neu entwickelte chemische Waffe nicht in die Hände des Ostblocks gelangen zu lassen, muss das A-Team einen hochrangigen Wissenschaftler aus Ost-Berlin herausschmuggeln. Eine Aufgabe, die Einfallsreichtum erfordert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (B. A. Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Robert Vaughn (General Stockwell) Eddie Velez (Frankie Santana) Joe Namath (T.J. Bryant) Originaltitel: The A-Team Regie: Craig R. Baxley Drehbuch: Paul Bernbaum Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

