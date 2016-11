RTL Crime 08:55 bis 09:40 Actionserie The Glades Folge: 25 Der junge Mann und das Meer USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 12: Bei einer Bootstour mit Hemingway-Doppelgängern, die ihr Idol feiern, findet man im Wasser die Leiche eines weiteren Hemingways. Der Tote heißt Gordon Adams. Er starb durch einen Schuss in den Hinterkopf und hatte bei seinem Tod 4,8 Promille im Blut. Jim nimmt die Ermittlungen auf und wird recht schnell auf den Captain des Bootes, Frank Ford, aufmerksam. Ford war kurz vor Adams Tod in eine Prügelei mit diesem verwickelt. Adams Witwe Shelby macht sich ebenfalls verdächtig, denn sie wirkt zunächst wenig berührt vom Tod ihres Mannes. Hatte Shelby vielleicht sogar eine Affäre mit dem Barbesitzer Andrew Bailey? Dann hätten die beiden einen Grund gehabt, Adams aus dem Weg zu schaffen.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Jordan Wall (Daniel Green) James McCaffrey (Frank Ford) Willa Ford (Shelby Adams) Originaltitel: The Glades Regie: John Terlesky Drehbuch: Lois Johnson Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12