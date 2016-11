Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:50 Dokumentation The English Gentleman GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Gentleman ist eine der stärksten Marken Englands. Makellos gekleidet und mit perfekten Umgangsformen, so kennt man den Gentleman aus Literatur und Film. Was zeichnet den echten Gentleman aus? Schneider, Hutmacher und Schuhmacher zeigen, was den Stil eines Gentlemans ausmacht. Historiker blicken in der Geschichte zurück bis ins Mittelalter. Wir erfahren, wie englische Herren die Welt verändert haben und welche Rolle der Gentleman heute einnimmt. Zu den hochkarätigen Experten gehören Jim Carter ("Downton Abbey"), Designer Sir Paul Smith und Lord Patten, Kanzler der Universität von Oxford. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The English Gentleman