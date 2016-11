Spiegel Geschichte 14:45 bis 15:35 Dokumentation Operation PQ17 - Ausgeliefert im Nordmeer GB 2014 Stereo 16:9 Merken Jeremy Clarkson enthüllt die erschütternde Geschichte des britischen Arktis-Konvois im Zweiten Weltkrieg: Im Sommer 1942 hatte sich die Lage in Russland dramatisch zugespitzt. Nachschub an Material und Verpflegung wurde dringend benötigt. Ein von Amerikanern und Briten organisierter Konvoi sollte die Waren durch arktische Gewässer nach Russland transportieren. Doch eine katastrophale Fehlentscheidung des britischen Flottenadmirals lieferte die 35 Handelsschiffe wehrlos dem Feind aus. Die Deutschen versenkten über 20 Schiffe. Es war die bis dahin größte See-Katastrophe im Zweiten Weltkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation PQ17 - Ausgeliefert im Nordmeer

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 100 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 85 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 35 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 35 Min.