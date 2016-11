Spiegel Geschichte 11:40 bis 12:35 Dokumentation Amerika von oben Iowa USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 52: Iowa ist vor allem für seine Landwirtschaft bekannt. Farmen, Felder und Weiden prägen die Landschaft. Doch es gibt viel mehr zu entdecken. Am Mississippi liegt die Stadt Dubuque, die nach dem ersten weißen Siedler in Iowa, Julien Dubuque, benannt wurde. 1857 wurde Des Moines die Hauptstadt Iowas. Weiter nördlich liegt die über hundert Jahre alte Bass Point Creek High Bridge, die höchste einspurige Eisenbahnbrücke in den USA. 1959 geschah bei Clear Lake ein tragisches Unglück: Die Rock 'n' Roll Legenden Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper kamen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 270 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 54 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 34 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 29 Min.