Spiegel Geschichte 06:05 bis 07:05 Dokumentation Uri Geller - Top Secret! GB 2013 Stereo 16:9 Merken Wer kennt nicht Uri Geller, den Mann, der in zahllosen Fernsehshows seine phänomenalen Kräfte darbot! Mit bloßer Gedankenkraft verbog er Löffel oder brachte Uhren zum Laufen - und verblüffte sein Publikum immer wieder aufs Neue. Noch erstaunlicher aber ist seine Geschichte abseits der Öffentlichkeit: Arbeitete der israelische Psycho-Akrobat für internationale Geheimdienste? Doch Uri Geller, der Geheimnisvolle, zeigt im Interview noch ein weiteres Kunststück: Seine Lippen sind versiegelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Life of Uri Geller

