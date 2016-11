Heimatkanal 20:15 bis 21:40 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Die Hosenknopf-Affäre D 1991 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Ein überaus peinlicher Zwischenfall erregt die Gemüter eines kleinen bayerischen Marktfleckens. Bei einer Gemeinderatssitzung wurde für die neue König-Ludwig Büste gesammelt. Mit der Höhe des gespendeten Betrages könnte man höchst zufrieden sein, wäre da nicht der abgerissene Hosenknopf in der Sammenbüchse gewesen. Nur einer der Gemeindertsmitglieder kann der Täter sein. Die Jagd nach der Hose, mit dem an einer delikaten Stelle fehlenden Hosenknopf beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Theo Hanfstingl) Gerda Steiner (Erna Hanfstingl) Petra Auer (Sabine) Nino Maria Korda (Fritz Leitner) Erich Seyfried (Gottlieb Ackermann) Gerda Steiner (Resi Ackermann) Joseph Gneissl (Sepp Moser) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Paul Zoder Kamera: Michael Bumm