Sky Sport Austria 17:00 bis 19:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Villacher SV - UPC Vienna Capitals, 17. Runde Stereo 16:9 HDTV Durchatmen in Villach! Nach fünf Pleiten in Serie feierten die "Adler" zwei wichtige Siege hintereinander. 5:1 gegen den slowenischen Klub Olimpija Ljubljana, 8:5 gegen Székesfehérvár aus Ungarn. Obwohl der VSV sportlich wieder in der Spur ist, vermelden die Kärtner zwei Abgänge. Nur kurz nachdem Brock McBride um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten hat, verlässt auch Mikko Jokela die Villacher. Der Verteidiger, der erst im Sommer nach Kärnten gekommen ist, kehrt aus familiären Gründen in seine Heimat Finnland zurück. "Es ist schade, dass Mikko uns verlassen muss. Aber Familie geht vor, das ist ganz klar. Wir müssen aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken".