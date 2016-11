Sky Bundesliga 07:30 bis 09:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum, 6. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die erste Saisonpleite gab's für die Fortuna mit 0:2 in Heidenheim und Mittelfeldstaubsauger Oliver Fink ärgerte sich: "Es war ein ordentliches Spiel von uns, das wir nicht verlieren müssen. Wir machen zwei dumme Fehler." Alleine daran lag es nicht. Der "F95"-Schuh drückt in der Offensive. Mickrige vier Tore flößen keinem Gegner Respekt ein. Doch die Sturmmisere ist im Fortuna-Lager kein Thema. "Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und konzentrieren uns jetzt auf Bochum", sagte Coach Friedhelm Funkel. Ein fulminantes Heimspiel machte der VfL beim 5:4 gegen Nürnberg. "Ein Wahnsinn", so Stürmer und Schütze der ersten Tores Kevin Stöger, "w In Google-Kalender eintragen Bildergalerie