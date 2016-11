Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Houten NL 2016 2016-11-16 15:20 HDTV Merken "The Godfather" van Alpha Nederland wordt hij weleens genoemd: Jan Bakker, die de bekende Alpha-cursus naar ons land haalde. Jan zet zich daar nog altijd met hart en ziel voor in. Vandaag heeft hij andere plannen. Hij bereidt zich voor op de bruiloft van zijn enige dochter Eliza en geeft haar, als trotse vader, weg. Wij volgen Jan in de voorbereiding op dit belangrijke moment in haar, maar ook zíjn leven en we zijn er natuurlijk bij op de grote dag. Henk van Steeg ontmoet vandaag Mirjam van der Leer. Als tiener verveelde zij zich geregeld in Houten. Er was op veel gebieden weinig te doen. Voor de jongeren van nu wilde zij daarom iets moois neerzetten. En dat is gelukt. Shine is onder (jonge) Houtenaren inmiddels een begrip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde