Niederlande 2 12:05 bis 12:57 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Vanavond zitten Eva Rovers en Frits Barend bij ons aan tafel over de biografie "Boud" en de documentaire "Boudewijn Büch - verdwaald tussen feit en fictie" * Thomas Dekker was 10 jaar geleden Nederlands grootste wielerbelofte, tot hij aan de doping raakte. In het boek "Mijn Gevecht" probeert hij in het reine te komen met dat verleden door journalist Thijs Zonneveld álles te vertellen. Aan tafel: Thomas Dekker en Thijs Zonneveld * Muziek is er van GOSTO en tafelheer van vanavond is Erben Wennemars In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door

