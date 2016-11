TNT-Serie 03:15 bis 03:55 Serien Reign Triumph oder Niederlage USA 2015 16:9 Merken Bereits drei Wochen sind seit Francis' Tod vergangen, doch noch immer ist Catherine vom Kronrat nicht zur Regentin gewählt worden. Mary begreift, dass sie Catherine unter die Arme greifen muss: Die teure Allianz zwischen Frankreich und Schottland muss aufgekündigt werden; zudem will Mary in ihre alte Heimat zurückkehren. Claude und Leith verbringen indes viel Zeit miteinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer) Anna Popplewell (Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Charles Binamé Drehbuch: Lisa Randolph

