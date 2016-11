TNT-Serie 22:40 bis 23:30 Krimiserie The Frankenstein Chronicles Ein grauenvoller Fund GB 2015 16:9 Merken London im Jahr 1827: Als die Polizei an der Themse eine Bande Opiumschmuggler festnimmt, stößt Inspektor Marlott auf die Leiche eines Mädchens. Innenminister Sir Robert Peel beauftragt ihn, die Ermittlungen zu leiten - und vertraulich zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (John Marlott) Tom Ward (Sir Robert Peel) Richie Campbell (Nightingale) Vanessa Kirby (Lady Jemima Hervey) Sean Hanrahan (Sturt) Shaun Blaney (Herrick) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross, Barry Langford Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda