TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Familienbande USA 2012 16:9 Eine Gruppe Bankräuber, die Royal Flush Gang, stürmt ein Geldinstitut in Olivers Heimatstadt und verletzt bei dem Raubüberfall einen Polizisten. Diggle erklärt Oliver, dass er sich von der Liste seines Vaters lösen muss und stattdessen damit beginnen sollte, den Bürgern von Starling City zu helfen. Indes bittet Tommy Thea um Beziehungsratschläge und Moira will wissen, wo sich ihr Sohn herumtreibt. Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Behring Drehbuch: Moira Kirland, Marc Guggenheim Kamera: Glen Winter Musik: Blake Neely