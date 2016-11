TNT-Serie 11:40 bis 12:30 Serien McLeods Töchter Dunkler Fleck AUS 2006 16:9 Merken Als Stevie mitbekommt, dass Fiona nach einem Sturz vom Pferd nicht umgehend einen Arzt aufsucht, beschleicht sie der Verdacht, dass Alex' Zukünftige gar nicht schwanger ist. Da Stevie damit droht, Alex die Wahrheit zu erzählen, wird es brenzlig für Fiona und so legt sie den Termin erneut um. Nachdem Dave Kate so lange nicht beachtet hat, erwacht langsam deren Interessen an seinem Bruder Patrick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Doris Younane (Moira) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Margaret Wilson Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6

