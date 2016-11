Früher knackte Autodieb Memphis jedes Auto in 60 Sekunden, doch das ist längst Vergangenheit. Um seinen kleinen Bruder zu retten, trommelt Memphis seine alte Crew für einen letzten Coup zusammen. 50 Traumwagen gilt es innerhalb von 24 Stunden zu stehlen. Doch da ist noch Detective Castlebeck, den die Gang mit raffinierten Ablenkungsmanövern in Schach halten muss. In Google-Kalender eintragen