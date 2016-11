Chuck Barris ist jung und träumt von einer Karriere im Fernsehgeschäft der 50er Jahre. Tatsächlich gelingt es ihm nach einigen Fehlschlägen, sich als Moderator und Produzent erfolgreicher Fernsehshows einen Namen in der amerikanischen TV-Landschaft zu machen. In dieser Zeit wird Barris eines Tages vom CIA angeheuert und führt fortan ein Doppelleben als Auftragsmörder für den US-Geheimdienst. In Google-Kalender eintragen