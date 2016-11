TNT Film 06:00 bis 07:25 Komödie 16 Uhr 50 ab Paddington GB 1961 16:9 20 40 60 80 100 Merken Miss Marple ist im Zug unterwegs und liest gerade einen Krimi, als sie sieht, wie eine Frau in einem eintgegenkommenden Zug von einem Mann erwürgt wird. Da die Polizei keine Hinweise auf eine tote Frau findet, tun die Beamten Miss Marples Behauptung als Aussage einer älteren Dame mit zu viel Fantasie ab. Doch so leicht lässt sich die resolute Miss Marple nicht aufhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Rutherford (Miss Marple) Arthur Kennedy (Dr. Quimper) James Robertson Justice (Mr. Ackenthorpe) Muriel Pavlow (Evelyn Ackenthorpe) Charles Tingwell (Polizeiinspektor Craddock) Thorley Walters (Cedric Ackenthorpe) Conrad Phillips (Harold) Originaltitel: Murder She Said Regie: George Pollock Drehbuch: David D. Osborn, David Pursall, Jack Seddon Kamera: Geoffrey Faithfull Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12

