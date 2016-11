AXN 22:20 bis 22:50 Comedyserie House of Lies Wir machen das fürs Geld USA 2016 16:9 Merken Deutsche TV-Premiere! Die Plattenfirma Celestial Music Group hat Probleme, ihren Goldesel, die Boyband "D'Ream Out Loud", zur Vertragsverlängerung zu bewegen. Marty und sein Team haben alle Hände voll zu tun, den Leadsänger Conner und den Rest der Band davon zu überzeugen, wieder zusammenzuarbeiten. Doug muss unterdessen erkennen, dass sein neu gewonnener Ted-Talk-Ruhm einen Einfluss auf seine Beziehung hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Mark Bloom (CMG Exec) Casey Thomas Brown (Hunter) Don Cheadle (Marty Kaan) Mark Kubr (Bodyguard) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Originaltitel: House of Lies Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16