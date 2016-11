AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das Attentat GB 2007 16:9 Merken Der MI5 erfährt, dass algerische Extremisten um Abdul Kharami in London ein Attentat planen. Alles deutet darauf hin, dass eine amerikanische Einrichtung in der Metropole Ziel des Anschlags sein wird. Deshalb informiert Harry Pearce Bob Hogan von der CIA. Dem vertraut er allerdings wegen der Vorgänge im Iran und wegen Zaf Younis' Verschwinden nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Gemma Jones (Connie James) Matthew Marsh (Bob Hogan) Felix D'Alviella (Warren) Originaltitel: Spooks Regie: Charles Beeson Drehbuch: David Farr Kamera: Kieran McGuigan Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16

