AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Der große Whittaker GB 2006 16:9 Das Team geht bereitwillig auf das Angebot des amerikanischen Trickbetrügers James Whittaker Wright III ein, seinen Urgroßvater, einen gerissenen Goldminenspekulanten, zu rächen. Er will sich das von den skrupellosen Cornfoot-Bankern ergaunerte Geld zurückzuholen. Danny gibt den ehrgeizigen Jungunternehmer, Stacie wiederum spielt eine Spezialistin für Marktanalysen... Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Robert Vaughn (Albert Stroller) Cordelia Bugeja (Receptionist) Clemency Burton-Hill (Melissa DeMonfort) Originaltitel: Hustle Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Steve Coombes, Tony Jordan, Bharat Nalluri Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16