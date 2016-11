Zee.One 20:15 bis 22:20 Thriller Game Over - Das letzte Spiel IND 2010 20 40 60 80 100 Merken Mysteriöses und unfassbar spannendes Verwirrspiel aus der Welt der Casinos. Direkt aus Bollywood mit Hochspannung und Hochglanzoptik ins Wohnzimmer. Der in die Jahre gekommene Professor Venkat lebt in einem kleinen indischen Dorf. Dort unterrichtet er Mathematik an der lokalen Grundschule. Niemand ahnt, dass er in Wahrheit das lange verschollene indische Mathematik-Genie ist, dass den Casino-Code geknackt hat. Dieser als unlösbar abgestempelte Code ist die Lösung zu allen Glückspielen. Er redefiniert die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Dies lässt sich der ehrwürdige, emeritierte Cambridge-Professor Perci Trachtenberg, gespielt von Hollywood-Legende Ben Kingsley, nicht zweimal sagen. Er will den Code zu seinem mathematischen Vermächtnis dazuzählen, und kontaktiert Venkat. Dieser bittet sich etwas Zeit aus, um den Code vorher noch einmal in der realen Welt zu testen. Mit den drei cleversten seiner Schüler, die inzwischen alle volljährig sind, macht er sich auf den Weg in die Unterwelt der Casinos. Einen Draufgänger (Sid), einen Streber (Apu) und einen Normalo (Viku) hat er dabei. Unterschiedlicher könnten die drei nicht sein. Doch als der verzogene Abbas sich dem Team anschließt, ght alles drunter und drüber. Geld wird gestohlen, und jemand kommt ums Leben. Hatte der englische Professor Perci womöglich seine Finger im Spiel? Was wir hier überhaupt wirklich gespielt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amitabh Bachchan (Professor Venkat Subramanium) Ben Kingsley (Perci Trachtenberg) R. Madhavan (Prof. Shantanu Biswas) Dhruv Ganesh (Bikram Ashwin Dhar) Ashu Sharma (Rammi) Shraddha Kapoor (Aparna Khanna/Appu) Siddharth Kher (Siddharth Bajaj) Originaltitel: Teen Patti Regie: Leena Yadav Drehbuch: Shivkumar Subramaniam, Leena Yadav Musik: Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 12