TNT Comedy 21:05 bis 21:30 Comedyserie King of Queens Das Kettensägentheater USA 2004 16:9 Merken Wie war das noch damals, als Carrie und Doug ihr gemeinsames Haus kauften? Ein kleiner Rückblick zeigt, dass gewisse Probleme zwischen den beiden von Anfang an da waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jonathan Bray (Carl Nash) Howard Chan (Hank) Steven M. Gagnon (Ken) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar