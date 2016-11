TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Model-Apartment USA 2014 16:9 Merken Max und Caroline stellen ihre Wohnung auf der Website "Airbnb" ein, um sie an reiche Touristen zu vermieten. In der Beschreibung geben sie an, dass das Appartement eine authentische Erfahrung des Stadtteils Williamsburg biete. Überraschenderweise meldet sich eine Gruppe Supermodels, die glauben, die Wohnung sei der perfekte Ort, um ein Mädels-Wochenende zu veranstalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Garrett Morris (Earl) Jonathan Kite (Oleg) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Drew Droege (Gay Jim) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Linda Videtti Figueiredo Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6