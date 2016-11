TNT Comedy 06:15 bis 06:35 Comedyserie Die Millers Internet Dating USA 2013 16:9 Merken Nathan will seine Mutter endlich loswerden und versucht, sie per Internet-Dating zu verkuppeln. Als sich die ersten Interessenten auf Carols Online Profil melden, trifft Nathan gemeinsam mit seinem Kumpel Ray schon mal eine Vorauswahl. Die beiden arrangieren ein Blind Date mit dem wohlhabenden Sarge und schicken Carol zum Friseur. Als Tom von dem Rendezvous erfährt, kommt es zum Eklat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Eve Moon (Mikayla) Nelson Franklin (Adam) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Chadd Gindin Kamera: Gary Baum Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.