History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden King und Count USA 2014 Stereo 16:9 Merken Kevin und das Team treffen sich, um etwas Besonderes für Danny zu machen. Danny trifft unterdessen einen alten Kumpel und seine tolle Corvette von 1959. Aber was Danny wirklich in die Knie zwingt, ist ein Fahrzeug, das einmal dem "King" selbst gehörte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12