History 15:10 bis 16:00 Dokumentation Mission Corvette - Auf der Suche nach dem legendären Rennauto USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der 26. Juni 1960 geht als denkwürdiger Tag in die Geschichte der Chevrolet Corvette ein: Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans holt der amerikanische Sportwagen überraschend den Sieg in der Klasse Big Bore GT. Danach wird es still um das ruhmreiche Fahrzeug. Erst 50 Jahre später begibt sich Autofan Chip auf die Spuren der Corvette. Er möchte das Rennauto restaurieren und an den Ort zurückbringen, wo alles begann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Chip Miller (Autofan) Originaltitel: Mission Corvette Altersempfehlung: ab 12

