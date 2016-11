History 08:30 bis 09:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Festsaison USA 2014 Stereo 16:9 Merken Überall in Neuengland sind Feste im Gange, und die Anzeigenjäger wittern das große Geld. Tony versucht Geld zu machen, indem er Kettensägen bei einem Holzfäller-Fest verkauft. Der erfinderische Yummy lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, gegen eine entsprechende Bezahlung die Trauung bei einem verrückten Fest unter dem Motto "Hinterwäldler" zu vollziehen. Turtle ist dagegen sicher, dass er bei einem Bikertreffen ein Hovercraft verkaufen kann. Doch dann stellt ein schlecht gelaunter Kunde seine Geduld auf die Probe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12