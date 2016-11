History 05:30 bis 06:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Der Problemkäfer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Jungs besuchen einen Mann mit einem rätselhaften Spitznamen, der seit den 1950er Jahren nichts mehr weggeworfen hat. Außerdem stellt Dale seine Knucklehead Harley gerne zur Schau, genau wie seine Lieblingsunterwäsche, was Mike und Frank etwas schockiert. Die Sammlung von Patsy ist nach 50 Jahren so außer Kontrolle geraten, dass ihr Sohn eingreifen muss, bevor sie jeden Quadratzentimeter des Hauses einnimmt. In Tennessee hat Lauren gute und schlechte Neuigkeiten über einen seltenen VW-Käfer, der kürzlich von einem Heuboden gerettet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 291 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 51 Min.