Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Blutschwur USA 1994 Stereo 16:9 Merken Drei Klingonen kommen auf die Station. Sie fordern von Curzon Dax die Erfüllung eines alten Schwurs. Sie versprachen sich, einen geheimnisvollen Albino zur Strecke zu bringen, der vor vielen Jahren ihre Söhne tötete. Zu ihrem großen Erstaunen finden sie auf DS9 statt Curzon dessen Nachfolgerin Jadzia Dax vor. Jadzia fühlt sich trotzdem an den Eid ihres Vorgängers gebunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Peter Allan Fields Kamera: Robert Lederman Musik: Dennis McCarthy

