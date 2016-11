Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Z Nation Rätselhafte Albträume USA 2014 Stereo 16:9 Merken Während Mack (Michael Welch) und Addy (Anastasia Baranova) versuchen, zum Rest der Gruppe aufzuschließen, machen sie an einem verlassenen Camp Rast. Dort greift ein Zombie Mack an. Dieser kann ihn zwar besiegen, doch der Sieg ist leider nicht von Dauer. Addy hat einen immer wiederkehrenden Albtraum, bis ihr irgendwann klar wird, dass dadurch eine lange unterdrückte Erinnerung freigelegt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Tim Andrew Drehbuch: Karl Schaefer, Dan Merchant Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18