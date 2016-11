Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Maquis (1) USA 1994 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein cardassianisches Schiff in die Luft gesprengt wurde, ist der Friedensvertrag zwischen den Cardassianern und der Föderation gefährdet. Gul Dukat kommt als Vertreter der Cardassianer auf die Station. Er behauptet Sisko gegenüber, dass eine Gruppe von Widerständlern, die so genannten "Maquis", den Anschlag verübt haben. Kurz darauf wird Dukat entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Michael Dorn (Lt. Worf) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allen Corey Drehbuch: James Crocker Kamera: Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12