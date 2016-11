Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise E² USA 2004 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise erreicht einen Subraum-Korridor, durch den Archer (Scott Bakula) zu Degra (Randy Oglesby), und dem Rat der Xindi gelangen könnte. Dort treffen sie auf eine zweite Enterprise, deren Captain vorgibt, der Sohn von Trip und T'Pol zu sein. Als Archer ihm von seinem Vorhaben berichtet, warnt er die Crew davor, den Xindi-Subraum-Korridor zu durchfliegen, da sie dies über 100 Jahre in die Vergangenheit zurück katapultieren würden. Doch Archer will nicht aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connor Trinneer (Commander Charles "Trip" Tucker III) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Jolene Blalock (Subcommander T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6

