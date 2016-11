Syfy 08:50 bis 09:20 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Bruchpiloten USA 2011 Stereo 16:9 Merken Nachdem die Eroberung der Hauptstadt Usambaras bislang gescheitert ist, entwickelt Obi-Wan einen trickreichen Plan: Statt die Separatisten direkt anzugreifen, will er versuchen, deren Nachschubwege abzuschneiden, indem er ihre wichtigste Landebasis zerstört. Pong Krell ist von diesem Vorhaben nicht überzeugt und handelt weiterhin ohne Rücksicht auf seine eigenen Leute. Doch der neue Kommandant spürt wachsenden Widerstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Walter Murch Drehbuch: George Lucas, Matt Michnovetz