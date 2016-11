FOX 03:10 bis 03:30 Comedyserie How I Met Your Mother Kakerlake liebt Maus USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Barney gelingt es, Ted zu überreden, gemeinsam eine Partnervermittlung aufzusuchen. Während Ted dabei hofft, die Frau seines Lebens zu finden, will Barney nur einige erotische Abenteuer erleben. Allerdings hat die Partnervermittlerin Ellen ihre liebe Not, eine geeignete Frau für Ted zu finden. Einzig Sarah käme in Frage, sie wurde jedoch bereits erfolgreich "vermittelt". Ted lässt dennoch nichts unversucht. Schließlich findet er sie und macht ihr einen eindeutigen Vorschlag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Camryn Manheim (Ellen Pierce) Beth Lacke (Dr. Sarah O'Brien) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Marcil, Sam Johnson Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

