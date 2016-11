FOX 22:25 bis 23:10 Arztserie The Night Shift Verbrannte Erde USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Drew und Rick wollen Brianna adoptieren, obwohl deren leiblichem Vater Justin offenbar jedes Mittel recht ist, um das zu verhindern. Derweil trifft Dr. Julian Cummings in San Antonio ein, um den Deal für das Krankenhaus auszuarbeiten. Als er in der Notaufnahme vorschlägt, den komplizierten Bruch eines Patienten ohne weitere operative Maßnahmen ausheilen zu lassen, drängt sich bei Paul ein schlimmer Verdacht auf: Seinem Vater geht es nur darum, Geld einzusparen. Jordan wiederum tischt Scott eine Lüge auf. Es geht dabei um die Medikamente in Annies Tasche. Doch schon bald kommt die Wahrheit ans Licht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Tom Garrigus Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury