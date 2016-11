FOX 21:00 bis 21:40 Arztserie The Night Shift Eine Frage des Vertrauens USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Verkauf des Krankenhauses belastet alle - und so bleiben Spannungen auch außerhalb der Notaufnahme nicht aus. In einer Bar lassen sich Drew und TC von den unverschämten Bemerkungen eines Betrunkenen so provozieren, dass es zu einem handfesten Streit kommt. Schließlich verbringen sie die Nacht im Gefängnis. Unterdessen weigert sich Brianna, die Lungentransplantation ohne Drew an ihrer Seite durchführen zu lassen. Allerdings verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch, so dass jedes Warten riskant ist. Shannon und Topher beschäftigt derweil der unerklärliche Erstickungsanfall einer Patientin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Oz Scott Drehbuch: Dailyn Rodriguez Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury