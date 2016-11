FOX 12:20 bis 13:05 Mysteryserie Wayward Pines Das Paradies auf Erden USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ethan Burke ist Agent beim Secret Service. Zwei seiner Kollegen sind verschwunden. Nun soll er ermitteln, was passiert ist und wo sich die beiden befinden. Seine Recherchen führen ihn nach Idaho. In der Nähe des verschlafenen Städtchens Wayward Pines baut er einen schrecklichen Autounfall. Ethan sieht danach zwar ziemlich übel zugerichtet aus, überlebt den Crash allerdings. Viel schlimmer erscheinen ihm schon bald dieser seltsame Ort und seine Bewohner. Irgendetwas stimmt hier nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Carla Gugino (Kate Hewson) Toby Jones (Dr. Jenkins) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Reed Diamond (Harold Balinger) Tim Griffin (Adam Hassler) Charlie Tahan (Ben Burke) Originaltitel: Wayward Pines Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Amy Vincent Musik: Dave Porter

